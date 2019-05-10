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04:35 10.05.2019

Мужчина обстрелял жилой дом в Константиновке

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Мужчина обстрелял жилой дом в Константиновке

Правоохранители задержали подозреваемого мужчину в обстреле жилого дома в Константиновке (Донецкая обл.), в котором на момент преступления находились хозяева, сообщила пресс-служба полиции области.

"В момент преступления в доме находилась вся семья. К счастью, никто из людей не пострадал. Выстрелами из огнестрельного оружия повреждены окна и забор. Сам стрелок задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Информация об инциденте поступила в полицию 8 мая. На место выехали следственно-оперативная группа, эксперты, руководство отделения полиции.

"Во время осмотра места происшествия экспертами было изъято 14 гильз калибра 9 мм. от огнестрельного оружия. Лишь чудом не пострадали ни хозяева дома, ни обычные прохожие, которые в любой момент могли попасть под огонь", - рассказали правоохранители.

Как отмечается, оперативники в течение нескольких часов установили автомобиль, на котором передвигался преступник, а затем и его владельца. При осмотре транспортного средства из салона изъяли гильзу калибра 9 мм. Кроме того, по месту проживания мужчины полицейские обнаружили 400 патронов к автоматическому оружию.

Правоохранители отметили, что сам подозреваемый от каких-либо объяснений отказывается.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. По факту стрельбы правоохранители открыли уголовное производство по ч.4. 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины.

Теги: #донецкая_область #стрельба #украина #жилой_дом
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