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03:34 10.05.2019

Новый глава МИД Эстонии предлагает усилить санкции против России

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Приступивший 29 апреля к деятельности новый министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) намерен начать с предложения о введении дополнительных санкций в отношении России в связи с выдачей в упрощенном порядке российских паспортов жителям Донбасса и Крыма.

На встрече министров иностранных дел ЕС 14 мая он собирается поднять вопрос о введении новых санкций против России, сообщила в четверг газета "Ээсти Пяевалехт" (Eesti Paevaleht).

"Россия - ядерная держава, которая в последнее десятилетие дважды использовала силу в отношении соседних стран. Интересам Эстонии отвечает поддержка суверенитета и территориальной целостности стран, чтобы подобные акты агрессии получили релевантную трактовку", - заявил У.Рейнсалу в интервью изданию.

Он сообщил, что "попросил министерство иностранных дел проанализировать возможные дополнительные меры, касающиеся последних шагов России, когда она, нарушая дух Минских соглашений, начала в упрощенном порядке выдавать в Крыму и Донбассе паспорта".

Теги: #россия #санкции #эстония #мид
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