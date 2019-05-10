События

02:33 10.05.2019

Украинец пытался вывезти за границу более 11 тыс. пачек сигарет

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Работники Закарпатской таможни Государственной фискальной службы (ГФС) предотвратили вывоз за пределы Украины табачных изделий более 11 тыс. пачек, сообщила пресс-служба Закарпатской таможни ГФС в Facebook.

Как отмечается, правонарушение зафиксировано на таможенном посту "Неветленфолу". Табачные изделия незаконно перемещал через границу гражданин Украины с помощью  грузового автомобиля.

Также согласно поданным в таможенный контроль товаросопроводительным документам, из Украины в Румынию перемещались пиломатериалы.

Таможенники совместно с пограничниками в ходе проверки обнаружили 11,2 тыс. пачек сигарет торговой марки "Compliment" без акцизных марок.

"Табачные изделия украинец пытался вывезти, спрятав в двойном днище автомобиля", - отметили в пресс-службе ГФС.

Также в ГФС отметили, что такие действия влекут за собой наложение штрафа в размере 100% стоимости товаров, которые пытались провезти, а также конфискацию этих товаров.

Теги: #таможня #украина #гфс
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