Украинец пытался вывезти за границу более 11 тыс. пачек сигарет

Работники Закарпатской таможни Государственной фискальной службы (ГФС) предотвратили вывоз за пределы Украины табачных изделий более 11 тыс. пачек, сообщила пресс-служба Закарпатской таможни ГФС в Facebook.

Как отмечается, правонарушение зафиксировано на таможенном посту "Неветленфолу". Табачные изделия незаконно перемещал через границу гражданин Украины с помощью грузового автомобиля.

Также согласно поданным в таможенный контроль товаросопроводительным документам, из Украины в Румынию перемещались пиломатериалы.

Таможенники совместно с пограничниками в ходе проверки обнаружили 11,2 тыс. пачек сигарет торговой марки "Compliment" без акцизных марок.

"Табачные изделия украинец пытался вывезти, спрятав в двойном днище автомобиля", - отметили в пресс-службе ГФС.

Также в ГФС отметили, что такие действия влекут за собой наложение штрафа в размере 100% стоимости товаров, которые пытались провезти, а также конфискацию этих товаров.