В Николаевской области задержан мужчина за убийство матери

В Николаевской области правоохранители задержали мужчину, который столкнул свою мать с балкона 7-го этажа, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Как выяснили правоохранители, пострадавшая проживала вместе со своим 35-летним сыном, который часто устраивал ссоры с ней. И сегодня, будучи изрядно навеселе, мужчина снова устроил ссору, во время которой и столкнул мать с балкона дома", - говорится в сообщении.

Событие квалифицировано по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство", санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

В настоящее время продолжаются следственные действия.