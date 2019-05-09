В Одессе полицейские получили сообщение о минировании жилого дома

В Одессе в полицию поступило сообщение о том, что один из жилых домов в Киевском районе будет взорван, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"В полицию поступило сообщение о том, что один из жилых домов в Киевском районе будет подорван", - сказано в сообщении.

Как отмечается, для обследования объекта и прилегающей к нему территории на место выехали следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, патрульные, работники взрывотехнического управления и службы по чрезвычайным ситуациям.