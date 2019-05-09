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18:26 09.05.2019

Под Севастополем разбили памятник погибшим на войне крымским татарам

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Под Севастополем разбили памятник погибшим на войне крымским татарам

В селе Орловка (Мамашай) под Севастополем в ночь на 9 мая вандалы разбили памятник с именами погибших во время Второй мировой войны крымских татар, сообщается на странице Crimean Tatars в Facebook.

Лидер Меджлиса крымских татар, нардеп Рефат Чубаров в Facebook написал, что памятник уроженцам села в первоначальном виде тут стоял еще с 1960-х годов и на нем долгие годы были высечены всего 6 фамилий погибших , среди которых – ни одной крымскотататарской, хотя село до 18 мая 1944 года практически было моноэтническим, крымскотатарским.

6 мая 2019 года жители села Мамашай (ныне – Орловка) обновили сельский памятник, установив гранитные плиты с выгравированными дополнительно 57 фамилиями – односельчан, как погибших смертью героев на войне, так и возвратившихся с войны, но уже не в родное село, а в места спецпоселений, куда на мучительную смерть были отправлены высланные из Крыма их семьи. Все эти 57 фамилий были крымскотатарскими, иных призывников на войну из села Мамашай в 1941 году просто не было.

" В Крыму вновь ядовитыми стоками по всему полуострову растекается ненависть ко всему крымскотатарскому, привнесенная российскими оккупантами в феврале-марте 2014 года. Российские оккупанты не могли не разрушить памятник крымским татарам – участникам Второй мировой войны, напрочь опровергающий их мифы", - подчеркнул Р.Чубаров, напомнив, что к разжиганию открытой ненависти к крымским татарам, подключаются и российские СМИ, претендующие на объективность и честность.

Теги: #крым #севастополь #татары #вандализм
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