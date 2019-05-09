В Украине акциях по случаю 9 мая приняли участие около 700 тыс. человек, все мероприятия прошли мирно

В Украине в акциях по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне приняли участие около 700 тыс. человек, среди зафиксированных нарушений – использование георгиевских ленточек, символов тоталитарных режимов и хулиганство.

"В целом мероприятия прошли спокойно и без грубых нарушений общественного порядка", - сообщил спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало на брифинге в четверг в Киеве.

По его словам, наиболее массовые мероприятия уже завершились. Всего в Украине прошло более 1400 массовых мероприятиях, наиболее масштабные - в Киеве, Днепре, Одессе и Запорожье. "Участие в них, по наших подсчетам, приняли почти 700 тысяч человек", - сообщил спикер Нацполиции.

Я.Тракало напомнил, что к обеспечению правопорядка в стране было привлечено почти 22 тыс. правоохранителей.

"По состоянию на настоящий момент у нас есть 33 зарегистрированных события, связанных с использованием запрещенной символики… из них 13 – за использование георгиевской ленты", - рассказал он. По всем 13 фактам, как сообщил спикер Нацполиции, уже составлены административные материалы.

Кроме того, Я.Тракало рассказал, что по 5 фактам правонарушений с использованием запрещенной символики внесены сведения в ЕРДР, в частности открыты уголовные производства за использование и распространение нацистской и коммунистической символики или пропаганду тоталитарных режимов.

Также, по словам Я.Тракало, зафиксировано 2 уголовных дела по статье "хулиганство группой лиц", одно из них – по событиям, которые произошли утром 9 мая в Кривом Роге.

Ранее в этот день Я.Тракало сообщил, что в 6:00 утра в Днепропетровской области возле г.Кривой Рог группа неизвестных в балаклавах забросали камнями автобусы, которые направлялись г.Днепр, в результате инцидента повреждены лобовое и задние стекла транспортного средства.