Группа активистов у здания новостной службы "Интера" в Киеве призвала не посещать эфиры телеканала -"рупора российской пропаганды"
Около 30 активистов общественная инициатива "ВимкниРосiйське" (рус. "Выключи русское") провели акцию протеста возле офиса компании "Национальные информационные системы", производящей новостные программы для телеканала "Интер".
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", участники акции под офисом новостной службы "Интера" оставили телеканалу символическую "черную метку".
"Мы доносим очень четкий месседж до общественности: телеканал "Интер" – это агентура. Посещая его эфиры, приходя в студию телеканала, украинцы легитимизируют его деятельность. И этого не должно быть, и те, кто имеет проукраинскую позицию и услышит это, наконец-то должны отказаться посещать рупоры российской пропаганды", - сказал один из координаторов инициативы "ВимкниРосiйське" Дмитрий Жмайло журналистам в четверг в Киеве.
Активисты также оставили наклейки "ВимкниРосiйське" на дверях компании, затем акция завершилась.