Электронная петиция за снос волонтерской палатки в центре Харькова за сутки набрала голоса, необходимые для ее рассмотрения руководством города

Электронная петиция с требованием убрать с площади Свободы в Харькове волонтерскую палатку "Все для перемоги" набрала 5 тыс. голосов, необходимых для ее рассмотрения городскими властями.

По состоянию на 12:30 четверга (за сутки после регистрации) на официальном сайте Харьковского горсовета за петицию проголосовали 5152 человека.

Петиция с требованием убрать волонтерскую палатку с пл.Свободы была зарегистрирована 8 мая в 12:02.

"Шестой год войны пошел. Армия уже не та, что была в 2014-м году. Она хорошо финансируется, ей по-прежнему помогают волонтеры и неравнодушные украинцы. Зачем нам на самой большой площади Европы это убогое, замызганное одоробло? Мало того, что своим грязным видом оно уродует вид площади, так оно еще и небезопасное – недавно там взорвался газовый баллон", - мотивировал свое требование автор петиции Вячеслав Костенко.

"Думаю, пришло время вернуть площади Свободы ее первозданный вид. Это исторический центр города, и он должен выглядеть презентабельно, как визитная карточка Харькова!", - подытожил он.

В тот же день о поддержке петиции заявил городской голова Харькова Геннадий Кернес и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы реализовать ее, если она наберет необходимое количество голосов.

Палатка "Все для перемоги" была установлена на пл.Свободы проукраинскими активистами в середине сентября 2014 года. По замыслу активистов, она должна была стать постоянно действующей общей платформой ряда общественных инициатив для помощи армии и переселенцам.

На сайте Харьковского горсовета неоднократно регистрировались петиции с требованием убрать палатку с площади, но они не набирали необходимого количества голосов.