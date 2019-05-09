События

16:11 09.05.2019

В Волынской области неизвестные избили и ограбили съемочную группу луцкой телерадиокомпании

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В Волынской области неизвестные избили и ограбили съемочную группу луцкой телерадиокомпании

В Шацком районе Волынской области в селе Свитязь неизвестные напали на съемочную группу телерадиокомпании из Луцка, избили и ограбили журналистов и повредили телекамеру, полиция начала уголовное производство

Как сообщает в четверг сектор коммуникации полиции Волынской области, сообщение о нападении поступило на линию службы "102" накануне вечером около 21:00.

"Неизвестные лица нанесли телесные повреждения съемочной группе одной из телерадиокомпаний из Луцка, повредили телекамеру и открыто завладели документами и личными вещами телеоператора", – сказано в сообщении.

На место происшествия выехали руководство и группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа полиции.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч.1 ст.186 (открытое хищение чужого имущества - грабеж) и ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Полиция проводит комплекс неотложных следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к совершению этих преступлений и привлечения их к ответственности.

В свою очередь глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил, жертвами нападения стали журналистка телеканала «Аверс» Мария Петручик и ее коллеги. "Повреждена телекамера, вырваны удостоверения и телефоны, перемотанный палец, избиты оператор и водитель - такие подробности новостного сюжета об инциденте. Рассчитываем наказания тех, кто атаковал коллег. По крайней мере, полиция оперативно открыла уголовные производства за препятствование журналистской деятельности, грабеж и избиение", - отметил Сергей Томиленко.

По информации агентства "Волынские новости", журналистам ТРК «Аверс», которые в рамках редакционного задания наведались в день рождения начальника ООО «Ягодин» Александра Оникийчука, угрожали убийством.

Когда журналисты пришли в ресторан «Лемарк» в селе Свитязь, где проходило празднование, к ним применили физическую силу, заломили им руки. Потом забрали телефоны и разбили камеры. Применяя физическую силу, их вывели с территории и угрожали убийством. На место происшествия приехала полиция и скорая.

Как отмечают "Волынские новости", 6 мая поляки задержали 500-кг партию янтаря с Волыни. По информации журналиста Евгения Плинского, контрабанду пропустили, якобы, по негласному распоряжению начальника Волынской таможни Евгения Шелигацкого. Поэтому журналисты ТРК "Аверс" в рамках редакционного задания пытались пообщаться с таможенниками и расспросить об инциденте.

Теги: #нападение #волынская_область #телерадиокомпания #полиция
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