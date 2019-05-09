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15:00 09.05.2019

За использование георгиевских лент на мероприятиях 9 мая в Украине составлено 13 админпротоколов – МВД

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За использование георгиевских лент на мероприятиях 9 мая в Украине составлено 13 админпротоколов – МВД

Министерство внутренних дел Украины сообщает об открытии 5 уголовных производств в связи с правонарушениями, совершенными в Украине 9 мая в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, также составлено 13 административных протоколов за использование запрещенной символики.

"По состоянию на 14:00 полиция зарегистрировала 5 уголовных производств. На территории государства зарегистрировано 33 резонансных события. Больше всего – в Днепропетровской, Николаевской областях и в Киеве", - сообщает на своей страничке в соцсети Фейсбук МВД в четверг.

По информации министерства, 13 сообщений касаются использования запрещенной георгиевской ленты. По данным фактам составлены административные протоколы.

"Можем публично констатировать, что в сравнении с 2014 годом тенденция использования запрещенной символики кардинально уменьшилась… Факты такие были, но они единичны и не носили системного характера. Это показывает высокую эффективность превентивной деятельности и, безусловно, рост сознательности граждан", - цитирует МВД слова советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка.

Теги: #нарушения #мвд #день_победы
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