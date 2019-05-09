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13:47 09.05.2019

В Запорожье краснознаменную колонну "Полка Победы" снова возглавили проукраинские активисты с государственными флагами

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В Запорожье краснознаменную колонну "Полка Победы" снова возглавили проукраинские активисты с государственными флагами

По главному проспекту Запорожья прошла краснознаменная колонна "Полка Победы", которую традиционно возглавили патриотично настроенные запорожцы с государственными флагами Украины и проукраинскими речевками.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в четверг на площади Маяковского на акцию "Полк Победы", организованную экс-главой запорожской организации "Партии регионов" Андреем Ивановым, пришло около 1 тыс. запорожцев. Часть из них была с красными знаменами Победы и фотографиями родственников погибших во время Второй мировой войны.

В то же время на площади также собрались их идеологические оппоненты с государственными флагами и другой символикой Украины, среди которых были активисты патриотических организаций, волонтеры, ветераны Вооруженных сил Украины.

Обе колонны одновременно отправились по центральному проспекту Запорожья в сторону Аллеи Славы. Желто-голубая колонна возглавила процессию, а краснознаменная шествовала за ней. При этом правоохранительные органы не допустили полного слияния колонн (как это было в Запорожье 9 мая в прошлом году), разделив участников двух акций кордонами полиции и Нацгвардии.

Возле Аллеи Славы участники "Полка Победы" с песнями военных лет прошли через коридор из представителей патриотической акции, которые держали фотографии воинов Вооруженных сил Украины, погибших на Донбассе, а также пели гимн Украины и украинские песни.

При этом участники обеих колонн не проявляли агрессии, хотя вступали друг с другом в словесные перепалки. Обе стороны беспрепятственно провели свои митинги на Аллее Славы.

Представители "Полка Победы" заявляли, что добьются возвращения имен советских военачальников декоммунизированным улицам Запорожья и не допустят "переписывания истории страны".

В свою очередь проукраинские активисты в ходе своего митинга отметили, что преклонятся перед памятью воинов Второй мировой войны, погибших "хоть за советскую, но за Украину". Также запорожские историки рассказывали собравшимся историческую правду о той войне.

"Украинцы положили миллионы своих жизней за победу. Советские командиры гнали "черносвитников" просто на вражеские пулеметы. Есть данные, что немецким пулеметчикам потом организовывали санаторное лечение психики, потому что те положили столько людей, выгнанных на их пулеметы", - отметил на митинге запорожский историк, ветеран 79-й бригады ВСУ, защитник донецкого аэропорта Вячеслав Зайцев.

Участники обоих митингов почтили минутой молчания память погибших во Второй мировой войне.

За правопорядком на акции следили усиленные наряды Национальной полиции и Национальной гвардии.

Теги: #день_победы #запорожье
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