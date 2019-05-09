Акция "Бессмертный полк" создана Кремлем как акция пропаганды, а не памяти – Кириленко

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что акция "Бессмертный полк" создана властями России как акция антиукраинской пропаганды, а не памяти.

"Акция "Бессмертный полк" создана Кремлем не как акция памяти, а как акция пропаганды. В том числе, антиукраинской. Поэтому ежегодно пророссийские силы бесцеремонно пытаются использовать память людей в политических целях. Хотя Путин уже давно заявил, что они и без Украины бы победили", - написал В.Кириленко на своей странице в микроблоге Твиттер в четверг.