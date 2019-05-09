Во Львове полиция составила админпротокол на мужчину, бросившего яйца на гранитный орден Отечественной войны

Во Львове полиция составила админпротокол на мужчину, бросившего яйца на гранитный орден Отечественной войны, сообщила агентству начальник отдела коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская.

«Сотрудники полиции установили, что яйца на гранитный орден на Марсовом поле бросал 34-летний житель Львова. На него составили протокол за мелкое хулиганство», – сказала она.

По словам С.Добровольской, в целом на Марсовом поле и Холме Славы нарушений общественного порядка не зафиксировано.

На Марсовом поле и на Холме Славы во Львове похоронены бойцы Красной армии и войск НКВД.