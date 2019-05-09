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12:50 09.05.2019

В Черногории огласили приговор членам пророссийской оппозиции и заочно двум российским агентам за попытку переворота

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В Черногории огласили приговор членам пророссийской оппозиции и заочно двум российским агентам за попытку переворота

В Черногории двух российских агентов приговорили заочно к 12 и 15 годам заключения за организацию попытки переворота, произошедшего в день парламентских выборов в октябре 2016 года, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местную государственную телекомпанию RTCG.

Двое лидеров пророссийской оппозиции получили по 5 лет заключения.

16 октября 2016 года в день парламентских выборов в Черногории арестовали 20 граждан Сербии, обвинив их в планировании вооруженных нападений на государственные учреждения.

Позже, кроме лидеров пророссийской оппозиции Андрея Мандича и Милана Кнежевича, в попытке госпереворота обвинили двух россиян - Эдуарда Шишмакова и Владимира Моисеева.

9 мая Высший суд Черногории в Подгорице начал оглашать приговор по делу о попытке государственного переворота. Всех обвиняемых признали виновными.

В частности, суд заочно приговорил двух россиян, которых считают сотрудниками военной разведки, к 15 и 12 годам заключения. Э.Шишмаков получил 15 лет тюрьмы, В.Моисеев (Попов) - 12 лет.

Объявляя приговор, судья Сузана Могоша отметила, что россияне умышленно участвовали в совершении преступления с намерением запугать граждан Черногории и поставить под угрозу основы общественного строя Черногории и предотвратить вступление Черногории в НАТО.

Двое лидеров пророссийского "Демократического фронта" А. Мандич и М. Кнежевич осуждены на 5 лет. К меньшим срокам приговорены еще 12 человек, которые проходят по делу.

По версии черногорской Специальной прокуратуры, целью переворота был срыв вступления страны в НАТО. Черногория официально стала членом НАТО 5 июня 2017.

Теги: #рф #черногория #суд #агенты
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