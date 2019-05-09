События

12:47 09.05.2019

В Киеве участники акции "Никто не забыт, ничто не забыто" колонной прошли к Парку Славы, участников альтернативной акции полиция удерживает на прилегающей улице

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В Киеве колонна участников акции "Никто не забыт, ничто не забыто" по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне прошла от станции метро "Арсенальная" к Парку славы.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", несколько сотен человек в колонне проследовали по ул.И.Мазепы к Парку славы. Многие люди держали в руках люди портреты и плакаты с фотографиями, очевидно своих родственников, которые были участниками Второй мировой войны.

Среди участников акции – глава фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский, так также народные депутаты Нестор Шуфрич (фракция "Оппозиционный блок") и Евгений Мураев (лидер партии "Наши").

Кроме того, как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", возле Площади Славы со стороны ул. Омеляновича-Павленко за металлическим ограждением находятся участники альтернативного мероприятия – ироничной акции "Бессмертный Грут", организованной партией "Демократическая сокира". Ее участники держат в руках ироничные плакаты с киногероями фильма "Мстители" в образах участников Второй мировой войны.

Полицейские не пропускают активистов "ДемСокиры" через кордон, мотивируя это тем, что в данный момент в этом районе проходит другая акция, и проход будет доступен после ее завершения. Межу активистами и правоохранителями состоялась небольшая словесная перепалка, которая не переросла в столкновение.

Теги: #киев #акции #день_победы
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