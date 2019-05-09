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12:45 09.05.2019

ГСЧС предупреждает о повышении уровня воды на водоемах в ряде областей страны 9-10 мая

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ГСЧС предупреждает о повышении уровня воды на водоемах в ряде областей страны 9-10 мая

В Украине 9 и 10 мая из-за дождей ожидается подъем уровня воды в водоемах, что может привести к затоплению пойм и сельхозугодий, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 9 мая на р.Ворона возле г.Тысменица (Ивано-Франковская обл.) сохраняется возможность дальнейшего подъема уровня воды на 0,1 - 0,5 м над фактическими уровнями, последующее затопление поймы, сельхозугодий", - сказано в сообщении на сайте ГСЧС в четверг.

При этом спасатели не исключают превышения отметок затопления значительной части территории г.Тысменица по обоим берегам.

Также в связи со значительными дождями ожидается продолжение подъема уровней вод 9 и 10 мая на правых притоках р.Припять (Львовская, Волынская, Ровенская, Житомирская обл.) на 0,2 - 0,7 м, на отдельных участках возможен выход воды на пойму.

Кроме того, 9 мая на р.Днестр на участке Галич - Нижний - Залещики ожидается подъема уровня воды на 0,7 - 1,2 м, без угрозы негативных последствий.

Теги: #наводнение #гсчс #погода
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