События

12:44 09.05.2019

Мероприятия по случаю Дня Победы на харьковском Мемориале Славы прошли без грубых нарушений - полиция

1 мин читать
Мероприятия по случаю Дня Победы на харьковском Мемориале Славы прошли без грубых нарушений - полиция

В Харькове на Мемориале Славы по случаю Дня Победы состоялось возложение цветов и молебен по погибшим во Второй мировой войне.

"Харьковчане здесь, чтобы почтить память погибших освободителей, и всегда этот день для нас будет Днем Победы. В моей семье принято 9 мая быть с ветеранами, поздравлять, общаться, и так было и будет, без постов и регалий. С праздником Победы и вечная память тем, кого нет уже с нами", - сказал журналистам городской голова Геннадий Кернес.

Во время возложения цветов возникло несколько перепалок и стычек между людьми, которые шли с портретами погибших во Второй мировой войне и скандировали "Спасибо деду за победу!", и национал-патриотами. Но все инциденты быстро локализовала полиция. По информации правоохранителей, грубых нарушений порядка не зафиксировано.

"В мероприятии на Мемориале Славы приняли участие до 15 тысяч человек. Все прошло без грубых нарушений общественного порядка", - сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Теги: #харьков #день_победы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:06 09.05.2019
Во Львове полиция составила админпротокол на мужчину, бросившего яйца на гранитный орден Отечественной войны

Во Львове полиция составила админпротокол на мужчину, бросившего яйца на гранитный орден Отечественной войны

12:47 09.05.2019
В Киеве участники акции "Никто не забыт, ничто не забыто" колонной прошли к Парку Славы, участников альтернативной акции полиция удерживает на прилегающей улице

В Киеве участники акции "Никто не забыт, ничто не забыто" колонной прошли к Парку Славы, участников альтернативной акции полиция удерживает на прилегающей улице

11:32 09.05.2019
Полиция Киева просит воздержаться от использования символики тоталитарных режимов на акциях 9 мая

Полиция Киева просит воздержаться от использования символики тоталитарных режимов на акциях 9 мая

11:31 09.05.2019
Зеленский: Вклад украинцев в победу над нацизмом – огромный, никто не имеет права приватизировать эту победу

Зеленский: Вклад украинцев в победу над нацизмом – огромный, никто не имеет права приватизировать эту победу

02:27 09.05.2019
Суд взял под стражу мужчину, ранившего офицера спецназа полиции в Харькове

Суд взял под стражу мужчину, ранившего офицера спецназа полиции в Харькове

20:31 08.05.2019
Кернес призывает харьковчан поддержать петицию о возвращении проспекту и станции метро имени маршала Жукова

Кернес призывает харьковчан поддержать петицию о возвращении проспекту и станции метро имени маршала Жукова

04:04 08.05.2019
Полиция начала расследование крупного пожара на мебельном складе в Харькове

Полиция начала расследование крупного пожара на мебельном складе в Харькове

02:43 08.05.2019
Хранивший дома более 16 кг марихуаны житель Харьковщины приговорен к 5 годам тюрьмы – прокуратура

Хранивший дома более 16 кг марихуаны житель Харьковщины приговорен к 5 годам тюрьмы – прокуратура

17:47 07.05.2019
Минирование отелей и колледжа в Харькове оказалось ложным

Минирование отелей и колледжа в Харькове оказалось ложным

16:45 07.05.2019
Ранившему офицера спецназа полиции в Харькове мужчине объявлено о подозрении, ему грозит до 8 лет тюрьмы

Ранившему офицера спецназа полиции в Харькове мужчине объявлено о подозрении, ему грозит до 8 лет тюрьмы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГСЧС предупреждает о повышении уровня воды на водоемах в ряде областей страны 9-10 мая

Зеленский: Вклад украинцев в победу над нацизмом – огромный, никто не имеет права приватизировать эту победу

Группа неизвестных забросала камнями два автобуса с людьми на трассе Кривой Рог – Днепр

Порошенко: Потомки победителей нацизма сейчас защищают от российской агрессии свободу и цивилизационный выбор народа Украины

Один военнослужащий ВСУ погиб, еще 4 получили ранения вследствии 11 обстрелов со стороны боевиков за минувшие сутки

ПОСЛЕДНЕЕ

В Черногории огласили приговор членам пророссийской оппозиции и заочно двум российским агентам за попытку переворота

ГСЧС предупреждает о повышении уровня воды на водоемах в ряде областей страны 9-10 мая

Парламент Сингапура принял закон о борьбе с фейковыми новостями

Полиция в Тбилиси задержала мужчину с флагом СССР

Дрон прервал работу аэропорта во Франкфурте

В Киеве Бережную в футболке в цветах георгиевской ленты доставили в райуправление полиции для проведения профилактической беседы - Крищенко

Участники акции на Софийской площади в Киеве принесли портреты погибших на Донбассе бойцов

В Киеве возле ст.м. "Арсенальная" собираются участники акции по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне

Полторак считает, что должно пройти много времени, чтобы люди перестали использовать термин "отечественная война"

Девять человек погибли в результате взрыва в среду в Кабуле – полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА