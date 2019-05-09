Мероприятия по случаю Дня Победы на харьковском Мемориале Славы прошли без грубых нарушений - полиция

В Харькове на Мемориале Славы по случаю Дня Победы состоялось возложение цветов и молебен по погибшим во Второй мировой войне.

"Харьковчане здесь, чтобы почтить память погибших освободителей, и всегда этот день для нас будет Днем Победы. В моей семье принято 9 мая быть с ветеранами, поздравлять, общаться, и так было и будет, без постов и регалий. С праздником Победы и вечная память тем, кого нет уже с нами", - сказал журналистам городской голова Геннадий Кернес.

Во время возложения цветов возникло несколько перепалок и стычек между людьми, которые шли с портретами погибших во Второй мировой войне и скандировали "Спасибо деду за победу!", и национал-патриотами. Но все инциденты быстро локализовала полиция. По информации правоохранителей, грубых нарушений порядка не зафиксировано.

"В мероприятии на Мемориале Славы приняли участие до 15 тысяч человек. Все прошло без грубых нарушений общественного порядка", - сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.