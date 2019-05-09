События

11:54 09.05.2019

Полиция в Тбилиси задержала мужчину с флагом СССР

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Участник акции "Бессмертный полк" задержан полицией в Тбилиси за использование советской символики, запрещенной в Грузии, сообщают в четверг грузинские СМИ.

Полиция задержала мужчину с флагом СССР в тбилисском парке Ваке (бывшем парке Победы) после того, как он проигнорировал предупреждение о том, что использование советской символики в общественных местах запрещено.

В то же время возле парка собрались противники проведения акции "Бессмертный полк", отмечающие, что данное мероприятие организовано пророссийскими силами.

Сообщается, что полицией в административном порядке за хулиганство задержан один из участников этой акции. В частности, мужчина был задержан за словесные оскорбления участников акции "Бессмертный полк".

СМИ отмечают, что полиция "живым щитом" разделяет участников двух акций друг от друга.

Ранее на этой неделе Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии напомнила организаторам запланированной на 9 мая акции-шествия "Бессмертный полк" о том, что использование советской символики в ходе общественных мероприятий запрещено законом.

Организаторы акции сообщали журналистам, что шествие планируется провести в городах: Тбилиси, Батуми, Ниноцминда, Ахалкалаки и Гори.

Теги: #грузия
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