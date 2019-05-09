Дрон прервал работу аэропорта во Франкфурте

Работа аэропорта во Франкфурте-на-Майне в четверг утром была приостановлена из-за дрона, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы аэропорта Роберт Пейн.

"Инцидент произошел примерно в 7.20 (8.20 по Киеву). Работа была остановлена менее чем на час, но остановить ее пришлось, потому что главный приоритет для нас - это безопасность", - сказал он.

Представитель полиции, в свою очередь, сообщил телеканалу Welt, что дрон найти не удалось, хотя искали его в том числе с вертолета. По данным аэропорта, из 1500 запланированных на четверг полетов примерно 70 были отменены или отложены.