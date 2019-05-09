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11:50 09.05.2019

В Киеве Бережную в футболке в цветах георгиевской ленты доставили в райуправление полиции для проведения профилактической беседы - Крищенко

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В Киеве возле станции метро "Арсенальная" перед началом акции "Никто не забыт, ничто не забыто" по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне полиция задержала лидера общественного объединения "Сила добра", мать погибшей экс-нардепа "Партии регионов" Елену Бережную за ношение футболки с запрещенной символикой.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник ГУ Нацполиции Андрей Крищенко, Е.Бережную задержали перед началом акции за ношение футболки в цветах георгиевской ленты

"Ее отвезли в районное управление полиции для проведения профилактической беседы", - сказал он.

Украинское законодательство приравнивает георгиевскую к символике тоталитарных режимов и запрещает ее публичную демонстрацию. За такие действия предполагается административная ответственность.

Кроме того, как сообщает МВД Украины на своей странице в Фейсбук, в Кривом Роге (Днепропетровская обл.) в связи с публичной демонстрацией георгиевской ленты составлен административный протокол на 64-летнего местного жителя.

"Напоминаем, что ношение георгиевской ленты влечет за собой взыскание штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты. Обращаемся к участникам массовых акций! Не используйте запрещенную символику!", - говорится в сообщении.

Теги: #киев #символика #акция #полиция #бережная
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