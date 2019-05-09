Полиция Киева просит воздержаться от использования символики тоталитарных режимов на акциях 9 мая

В Киеве 9 мая на массовых мероприятиях по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне правопорядок обеспечивают около 2 тыс. полицейских, как ожидается, в акциях примут участие около 10 тыс. человек.

В сообщении ГУ Национальная полиции г.Киева на страничке Фейсбук отмечается, что в четверг в столице проходят акции по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, наиболее массовые – возле м. Арсенальная и на Софийской площади, полиция просит участников мероприятий с понимаем отнестись к проверкам, которые проводятся, и напоминает о запрете символики тоталитарных режимов.

По информации главка, наиболее массовые мероприятия проходят в районе станции метро Арсенальная и на Софийской площади, полиция проводит необходимые мероприятия для обеспечения публичной безопасности и порядка.

"Перед началом акций взрывотехники и кинологи обследовали все места проведения самых массовых мероприятий, а возле станции метро Арсенальная действует особый пропускной режим: полицейские проводят поверхностный осмотр граждан, чтобы не допустить провокаций и нарушений правопорядка. Обращаемся к участникам шествий с пониманием отнестись к превентивным мерам полиции – мы действуем в интересах безопасности всех жителей и гостей столицы", - подчеркнул начальник ГУ Нацполиции Андрей Крищенко.

В столичном главке вновь обращают внимание на запрет использования символики тоталитарных режимов, а в случае выявление таких фактов, обращаться к полицейскому.

"Просим участников акций не создавать конфликтных ситуаций и не провоцировать полицию и общество, используя запрещенную символику. На каждое правонарушение мы будем реагировать мгновенно и в соответствии с действующим законодательством", - добавил А.Крищенко.