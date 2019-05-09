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11:31 09.05.2019

Зеленский: Вклад украинцев в победу над нацизмом – огромный, никто не имеет права приватизировать эту победу

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Зеленский: Вклад украинцев в победу над нацизмом – огромный, никто не имеет права приватизировать эту победу

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День победы над нацизмом во Второй мировой войне посетил родной город Кривой Рог (Днепропетровская обл.), где побывал на могиле своего дедушки, воевавшего во время Второй мировой войны.

"Сегодня я на могиле своего дедушки Семена Ивановича Зеленского. Он прошел всю войну и остался навсегда в моей памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов. Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек. Мы должны быть благодарными им каждый день", - написал В.Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Новоизбранный президент отметил, что 9 мая сегодня – это "наш День благодарения".

"Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом – и победил. Просто благодарны всем – за возможность родиться и жить", - написал он.

В.Зеленский подчеркнул, что война коснулась каждой украинской семьи, а вклад украинцев в победу – огромный. "Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев. Помним тех, кто погиб. И чтим тех, кто еще жив, их осталось очень мало", - написал новоизбранный президент.

"С Днем победы над нацизмом! "Будем жить!"" – добавил он.

Теги: #зеленский #день_победы
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