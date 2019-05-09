События

10:49 09.05.2019

Участники акции на Софийской площади в Киеве принесли портреты погибших на Донбассе бойцов

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На Софийской площади в центре Киева проходит акция, организованная Радикальной партией Олега Ляшко по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на Софийской площади собралось около 200 человек. Многие участники мероприятия пришли с фотографии украинских бойцов, погибших на Донбассе из-за агрессии РФ.

В акции принимают участие народные депутаты из фракции Радикальной партии во главе с О.Ляшко.

"Мы хотим напомнить, что сегодня, к сожалению, многие ребята и девушки отдали свои жизни, защищая украинскую землю уже в третьем тысячелетии. Мы вновь вынуждены ценой жизни лучших наших людей платить, чтобы защитить свою землю. Потому вместо политизации, вместо политических спекуляций нужно чтить память ветеранов и Второй мировой (войны - ИФ), и нынешних ветеранов. Мы пригласили всех: давайте возьмём портреты наших героев", - сказал О.Ляшко журналистам во время акции.

Многие участники мероприятия держат украинские государственные флаги.

После небольшого митинга у памятника Богдану Хмельницкому участники акции проведут шествие к Аллее Героев Небесной Сотни.

Теги: #киев #софийская_площадь #акция #радикальная_партия
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