Девять человек погибли в результате взрыва в среду в Кабуле – полиция

Жертвами атаки на американскую неправительственную организацию "Counterpart International" в Кабуле 8 мая стали девять человек, сообщили в МВД Афганистана в четверг.

"В ходе вчерашнего нападения погибли девять человек, в том числе один военнослужащий специального подразделения, четыре сотрудника охраны полиции общественной безопасности, один охранник неправительственной организации и трое гражданских лиц", - написал начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими в своем Twitter.

По его словам, еще 20 мирных граждан были ранены в ходе террористической атаки, ответственность за которую взяло движение "Талибан" (запрещено в России).

В МВД республики отмечают, что начиненный взрывчаткой автомобиль был взорван в 11:40 по местному времени (10:10 по киевскому времени) вблизи американской неправительственной организации "Counterpart International", за зданием генеральной прокуратуры страны в элитном районе афганской столицы Шахринав, в зоне ответственности десятого полицейского участка. После взрыва группа террористов проникла в здание американской неправительственной организации и открыла огонь по ее сотрудникам.

Начальник пресс-центра МВД сообщил, что силовым структурам удалось ликвидировать всех пятерых террористов, атаковавших организацию, правоохранительные органы эвакуировали из здания организации в безопасное место почти 200 сотрудников.