События

10:04 09.05.2019

Группа неизвестных забросала камнями два автобуса с людьми на трассе Кривой Рог – Днепр

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Группа неизвестных забросала камнями два автобуса с людьми на трассе Кривой Рог – Днепр

В Днепропетровской области возле г.Кривой Рог группа неизвестных в балаклавах забросали камнями автобусы, которые направлялись г.Днепр, в результате инцидента повреждены лобовое и задние стекла транспортного средства.

Как рассказал агентству "Интерфакс-Украина" в четверг спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, хулиганские действия произошли 9 мая около 6:00 утра в районе остановки с.Новоселовка на трассе Кривой Рог – Днепр.

"Установлено, что во время движения двух автобусов из Кривого Рога в Днепр неизвестные лица начали бросать по транспортным средствам камнями. В результате были повреждены лобовое и задние стекла", - сообщил Я.Тракало.

По факту повреждения автобусов полиция проводит проверку. На месте работает следственно-оперативная группа.

"На данный момент полиция опрашивает свидетелей происшествия и устанавливает лиц, которые могут быть причастны к хулиганским действиям", - сказал он.

В то же время как сообщила в четверг утром пресс-служба партии "Оппозиционный блок", под Кривым Рогом люди в балаклавах забросали камнями людей, которые направлялись на празднование Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

"9 мая 2019 года под Кривым Рогом возле села Широкое несколько десятков человек в балаклавах забросали камнями автобусы, в которых люди ехали на празднование Дня победы. Молодчики разбили стекла в автобусах и скрылись. В настоящее время на место прибыли экипажи полиции, проводится расследование", - сказано в сообщении.

Теги: #нападение #полиция #автобусы #дорога
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