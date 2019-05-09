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08:38 09.05.2019

В Киеве открыта мемориальная доска в честь Героя Украины Игоря Брановицкого

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В Киевской горгосадминистрации сообщили об открытии в столице мемориальной доски в честь Героя Украины Игоря Брановицкого.

"7 мая на здания Киево-Печерского лицея № 171 "Лидер" открыта мемориальная доска в честь Героя Украины Игоря Евгеньевича Брановицкоого, выпускника 9-го класса 1991 года. В мероприятии приняли участие мать Героя - Нина Брановицкая, ученики и педагоги, собратья и военнослужащие, общественность", – сказано в сообщении пресс-службы мэрии, обнародованном в четверг.

И.Брановицкий - участник Революции Достоинства. В августе 2014 мобилизован в качестве добровольца, с октября 2014 находился в зоне АТО, проходил военную службу в 90-м отдельном десантном штурмовом батальоне "Житомир" 81-й десантно-штурмовой бригады.

Во время обороны Донецкого аэропорта Герой-киборг И.Брановицкая вынес на себе из нового терминала раненых собратьев и вернулся, но был захвачен в плен. По сообщениям очевидцев, после издевательств над пленными, добровольно признал себя пулеметчиком, которого разыскивали боевики. После пыток украинского военнослужащего расстреляли. В марте 2015 года идентифицирован среди погибших, которых вывезли из Донецка. Похоронен 3 апреля 2015 на Берковецком кладбище.

За исключительную личное мужество, героизм и самопожертвование, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге И.Брановицкому присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (23 августа 2016 посмертно), награжден орденом "За мужество" III ст. (23 мая 2015, посмертно), орденом "Народный Герой Украины" (2015, посмертно), нагрудным знаком "За оборону Донецкого аэропорта" (2015, посмертно).

Теги: #киев #брановицкий #мемориальная_доска #украина
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