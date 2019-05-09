Один военнослужащий ВСУ погиб, еще 4 получили ранения вследствии 11 обстрелов со стороны боевиков за минувшие сутки

За минувшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82-мм, обстрелы производились из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо получили ранения", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики девять раз обстреляли позиции ООС: трижды из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Павлополя; из гранатометов различных систем - вблизи Марьинки; дважды из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у Богдановки; из станковых противотанковых гранатометов - в районе Старогнатовки; из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Лебединского; из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Опытного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны два раза: из минометов калибра 82-мм - у Новотошковского; из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Железного.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ", – сообщили в штабе.

По данным украинской разведки ООС, 8 мая шесть боевиков было уничтожено, еще пять - получили ранения. Также был уничтожен грузовик противника.

"С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано", – подытожили в штабе.