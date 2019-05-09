Незаконно приватизированные 8 га леса под Харьковом возвращены государству

Харьковский районный суд Харьковской области удовлетворил исковые требования прокурора о возвращении в собственность лесхоза незаконно отчужденных земель.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, речь идет о 8 га земель лесного фонда на территории Будянского поселкового совета, которые в 2008 году Харьковская райгосадминистрация выделила как земли запаса в собственность 4 гражданам для ведения личного крестьянского хозяйства.

"Выделение участков произошло вопреки требованиям законодательства, поскольку они длительное время находились в постоянном пользовании ГП "Октябрьский лесхоз" и на них расположен многолетний лиственный лес", - говорится в сообщении.

Сразу после получения земель новые владельцы продали свои участки гражданину другого государства.

Чтобы вернуть лесные угодья государству, прокуратура обратилась в суд с иском о признании незаконными и отмене распоряжений райадминистрации о выделении земель, признании недействительными госактов на право собственности, истребовании и возвращении участков, отмены их государственной регистрации. Сейчас исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Продолжается время на апелляционное обжалование судебного решения.

Кроме того, по факту незаконной передачи леса в частные руки продолжается досудебное расследование.