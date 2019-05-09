Заместителю КО "Киевзеленстрой" сообщили о подозрении в растрате средств местного бюджета
Правоохранители сообщили о подозрении одному из заместителей КО "Киевзеленстрой" в растрате более 1,1 млн грн.
Как сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Киева, в 2017 году чиновник, действуя по предварительному сговору с другими соучастниками преступления, подписал акты о выполнении работ по ремонту и благоустройству зеленой зоны на ул.Богдана Гаврилишина (быв. ул.Ванды Василевской) в Киеве и провел по ним расчеты.
"Как установлено следствием, работы по обустройству новой декоративной ограды стоимостью более 1,1 млн грн подрядчик так и не выполнил, несмотря на полную оплату этих работ из местного бюджета еще в декабре 2017 года", – сказано в сообщении.
По результатам следствия должностному лицу "Киевзеленстрой" объявлено подозрение по ч.2 ст.366 (служебный подлог) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
В настоящее время решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения и отстранения от должности.
Следственные действия с целью привлечения к ответственности всех лиц, причастных к хищению средств продолжаются.