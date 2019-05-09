События

04:24 09.05.2019

Заместителю КО "Киевзеленстрой" сообщили о подозрении в растрате средств местного бюджета

1 мин читать
Заместителю КО "Киевзеленстрой" сообщили о подозрении в растрате средств местного бюджета

Правоохранители сообщили о подозрении одному из заместителей КО "Киевзеленстрой" в растрате более 1,1 млн грн.

Как сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Киева, в 2017 году чиновник, действуя по предварительному сговору с другими соучастниками преступления, подписал акты о выполнении работ по ремонту и благоустройству зеленой зоны на ул.Богдана Гаврилишина (быв. ул.Ванды Василевской) в Киеве и провел по ним расчеты.

"Как установлено следствием, работы по обустройству новой декоративной ограды стоимостью более 1,1 млн грн подрядчик так и не выполнил, несмотря на полную оплату этих работ из местного бюджета еще в декабре 2017 года", – сказано в сообщении.

По результатам следствия должностному лицу "Киевзеленстрой" объявлено подозрение по ч.2 ст.366 (служебный подлог) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения и отстранения от должности.

Следственные действия с целью привлечения к ответственности всех лиц, причастных к хищению средств продолжаются.

Теги: #киев #украина #растрата #чиновник
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:29 09.05.2019
Незаконно приватизированные 8 га леса под Харьковом возвращены государству

Незаконно приватизированные 8 га леса под Харьковом возвращены государству

02:27 09.05.2019
Суд взял под стражу мужчину, ранившего офицера спецназа полиции в Харькове

Суд взял под стражу мужчину, ранившего офицера спецназа полиции в Харькове

00:33 09.05.2019
Уроки войны дают Украине основание для борьбы против российской агрессии – Порошенко

Уроки войны дают Украине основание для борьбы против российской агрессии – Порошенко

23:38 08.05.2019
Порошенко: Украина не намерена приватизировать совместную победу стран антигитлеровской коалиции над нацизмом

Порошенко: Украина не намерена приватизировать совместную победу стран антигитлеровской коалиции над нацизмом

23:16 08.05.2019
ВСУ готовы противостоять попыткам РФ обострения ситуации на востоке Украины – замсекретаря СНБО

ВСУ готовы противостоять попыткам РФ обострения ситуации на востоке Украины – замсекретаря СНБО

22:18 08.05.2019
Пять нардепов "Самопомич" заявили о выходе из партии

Пять нардепов "Самопомич" заявили о выходе из партии

21:47 08.05.2019
Парубий на встрече с Фриланд обсудили вопросы проведения Международной конференции по поддержке реформ в Украине

Парубий на встрече с Фриланд обсудили вопросы проведения Международной конференции по поддержке реформ в Украине

18:57 08.05.2019
Самым прибыльным украинским банком в I кв. стал ПриватБанк

Самым прибыльным украинским банком в I кв. стал ПриватБанк

18:51 08.05.2019
На инаугурацию Зеленского из США прибудет делегация высокого уровня

На инаугурацию Зеленского из США прибудет делегация высокого уровня

18:40 08.05.2019
На Донбассе с полуночи было пять обстрелов, погиб украинский военный

На Донбассе с полуночи было пять обстрелов, погиб украинский военный

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Принц Гарри и Меган Маркл назвали новорожденного Арчи

На Донбассе с полуночи было пять обстрелов, погиб украинский военный

Зеленский: мы чтим и преклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны

Получившие российские паспорта украинцы из ОРДЛО не смогут получить пенсии и соцвыплаты

Боевики на Донбассе в среду в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп ввел санкции против производства металлов в Иране

Трамп отказал Конгрессу в предоставлении полной версии доклада Мюллера

Кернес призывает харьковчан поддержать петицию о возвращении проспекту и станции метро имени маршала Жукова

И.Геращенко предлагает ввести штрафы за незаконное уничтожение табличек-маркировок о минах на территории Донбасса

Трамп отказал Конгрессу в доступе к полной версии доклада спецпрокурора Мюллера

Принц Гарри и Меган Маркл назвали новорожденного Арчи

Парубий пообщался с прокурором САП об уголовном деле, открытом по заявлению экс-сотрудника аппарата Рады

В Одессе неизвестные ночью подожгли цветы и таблички в память о трагедии 2 мая

Самолет бангладешских авиалиний потерпел крушение в аэропорту Мьянмы

ДТП с белорусскими туристами: арестованы водитель грузовика и руководитель рафтиниговой организации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА