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02:27 09.05.2019

Суд взял под стражу мужчину, ранившего офицера спецназа полиции в Харькове

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Суд взял под стражу мужчину, ранившего офицера спецназа полиции в Харькове

Дзержинский райсуд Харькова избрал меру пресечения подозреваемому в нанесении тяжелого ранения сотруднику спецподразделения полиции.

      "Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток", - сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

      Как сообщалось, утром 6 мая в Харькове на проспекте Победы в результате конфликта со стрельбой был тяжело ранен 35-летний мужчина. Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, пострадавший – начальник подразделения полка особого назначения полиции. На момент конфликта он был не при исполнении служебных обязанностей. Позднее в полиции подтвердили эту информацию.

      Полиция установила личность стрелявшего - им оказался 41-летний мужчина. Он был на месте происшествия, когда приехали правоохранители.

      По факту конфликта было открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство), которое затем переквалифицировали на ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #офицер #ранение #украина #арест #харьков
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