Уроки войны дают Украине основание для борьбы против российской агрессии – Порошенко

Уроки второй мировой войны дают Украине основание для борьбы против российских аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Воспоминания заставляют нас еще и еще раз замыслиться над причинами войн и сделать надлежащие выводы. Миллионы и миллионы людей во всем мире объединяет одна цель – не допустить повторения трагедии. И только в Москве, Господь им судья, говорят: "Можем повторить!". Для Украины, которая противостоит российской агрессии, выводы сделаны из уроков второй мировой войны и являются они особенно важными – они дают нам моральную и правовую основу для справедливой борьбы против аннексии Крыма и оккупации части украинского Донбасса", - сказал П. Порошенко во время акции "Первая минута мира" в среду вечером в Киеве.

П.Порошенко считает циничными утверждения о «гражданской войне» в Украине.

"А утверждать, что у нас "гражданская война" так же цинично, как, например, говорить о том, будто бы в сороковые годы в России был внутренний конфликт, а Гитлер лишь помогал армии Власова или казакам Краснова. Это сравнение не сам придумал, заимствовал из социальных сетей", - отметил П.Порошенко.

Президент поблагодарил украинских военнослужащих за мужество при отражении российской агрессии и подчеркнул, что "новый глава государства для защиты страны будет располагать достаточным военным потенциалом для уверенной защиты страны от посягательств агрессивной соседки".