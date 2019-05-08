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21:47 08.05.2019

Парубий на встрече с Фриланд обсудили вопросы проведения Международной конференции по поддержке реформ в Украине

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Парубий на встрече с Фриланд обсудили вопросы проведения Международной конференции по поддержке реформ в Украине

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий и министр иностранных дел Канады Христя Фриланд на встрече в Киеве обсудили вопросы проведения Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая запланирована на 2-4 июля текущего года в Торонто.

"Я уверен, что мы имеем уникальный шанс выйти на качественно новый уровень сотрудничества, который дает основания надеяться на конкретные, значимые результаты Конференции. По сути, мы можем заложить действенный план действий на ближайшие пять лет с четкими целями, задачами и временными рамками", – цитирует А.Парубия пресс-служба Верховной Рады Украины в среду.

Председатель парламента отметил, что сейчас идет активная подготовка к конференции, и обе команды уже наработали соответствующую базу как по форме, так и по содержательной части этого мероприятия, и поблагодарил за настоящую командную работу послов обеих стран. Он подчеркнул, что Украина будет представлена мощной делегацией.

А.Парубий подчеркнул необходимость продолжения и усиления санкций против Российской Федерации. Он поблагодарил Оттаву за принципиальную позицию в этом вопросе и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество, особенно в вопросах безопасности, в военной сфере и на пути Украины в НАТО. Он напомнил, что украинский парламент продлил действие закона о продлении военного сотрудничества, в том числе и с Канадой. "Надеюсь, что Канада будет продолжать быть проводником Украины на пути к полноправному членству в Альянсе", - сказал А.Парубий и подчеркнул, что "для Украины большая честь, что такое мощное государство, как Канада, с такой преданностью поддерживает Украину, особенно в тяжелые годы нашей истории - в тех испытаниях, которые стоят перед Украиной".

Также А.Парубий поблагодарил Х.Фриланд за направление канадской мониторинговой миссии в Украину и отдельно отметил важность, скорость и качество канадской оценки выборов в Украине. Выводы CANADEM, по его словам, были полными, объективными и отражали тональность международной реакции на избирательный процесс в Украине.

"К сожалению, было, много информации о возможных фальсификациях выборов, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы в Украине было максимальное количество наблюдателей, которые могли бы подтвердить демократичность процесса наших выборов. Эта оценка стала очень важным фактором для стабилизации в обществе и оценки президентских выборов", – заявил А.Парубий.

В свою очередь, Х.Фриланд подчеркнула, что к этой конференции есть большая заинтересованность, "организаторы создают много возможностей для Украины и украинцев рассказать о себе".

"Мы заботимся о демократии в Европе и готовы помочь Украине", - отметила глава МИД Канады и поблагодарила украинцев "за демократические преобразования за последние пять лет и продемонстрированный высокий уровень демократии во время президентских выборов, особенно в таких непростых условиях".

Теги: #поддержка #канада #украина #реформы
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