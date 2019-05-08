Кернес призывает харьковчан поддержать петицию о возвращении проспекту и станции метро имени маршала Жукова

Городской голова Харькова Геннадий Кернес призывает жителей города поддержать опубликованные на сайте горсовета электронные петиции о демонтаже установленной на площади Свободы волонтерской палатки "Все для перемоги" и возвращении проспекту Петра Григоренко и станции метро "Дворец спорта" имени маршала Георгия Жукова.

"Я призываю вас поддержать эти петиции. Я обещаю вам в случае, если они наберут пять тысяч и более голосов - предложенное в них не останется на бумаге... Я сделаю все зависящее от городских властей, чтобы воплотить предложенное в них в жизнь", - написал Г.Кернес на своей странице в Facebook в среду.

Он отметил, что поддерживает идею демонтажа палатки, в том числе из соображений безопасности (меньше месяца назад там произошел взрыв газового баллона).

"На эту палатку на пл. Свободы смотреть действительно уже невозможно. Грязная, с какими-то фрагментами снарядов, сама уже тоже взрывалась не один раз. Лично я - за то, чтобы ее убрать", - написал Г.Кернес.

По поводу возвращения проспекту генерала Григоренко имени маршала Жукова он высказался менее категорично.

"С проспектом, который раньше был имени маршала Жукова, а теперь генерала Григоренко, сложнее. Оба - достойны увековечивания. Но спросите тех немногих ветеранов - кого они называли маршалом Победы? И, конечно же, его заслуги в разгроме фашизма - переоценить невозможно", - написал Г.Кернес.

Автор электронной петиции за возвращение имени маршала Жукова проспекту и станции метро Игорь Клименко считает, что имя советского правозащитника, генерал-майора Петра Григоренко должно быть увековечено в Приморском районе Запорожской области, где тот родился.

"Несомненно, правозащитная деятельность Петра Григоренко заслуживает уважения, но это никак не означает, что именно в названии харьковского проспекта должна быть увековечена его память. Предлагаем городскому совету обратиться к Приморскому районному совету Запорожской области с предложением увековечить память их славного земляка Петра Григоренко", - говорится в петиции, опубликованной на сайте Харьковского горсовета.

По состоянию на 20:00 среды эта петиция набрала 465 голосов, а петиция за демонтаж волонтерской палатки с пл.Свободы - 839 из необходимых 5 тысяч голосов.