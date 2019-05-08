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20:28 08.05.2019

И.Геращенко предлагает ввести штрафы за незаконное уничтожение табличек-маркировок о минах на территории Донбасса

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И.Геращенко предлагает ввести штрафы за незаконное уничтожение табличек-маркировок о минах на территории Донбасса

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко и министр по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Вадим Черныш обсудили реализацию закона о гуманитарном разминировании, а также подняли вопрос введения штрафов за незаконное уничтожение табличек о минах на территории Донбасса.

"Обсудили реализацию закона о гуманитарном разминировании, необходимость тесной координации усилий с местными властями для маркировки всех опасных полей, лесополос и пораженных взрывчаткой территорий. Размышляем над идеей введения штрафов за самовольное и незаконное уничтожение табличек - маркировок о минах, потому что есть немало случаев, когда в целях хулиганства забирают такие таблички с маркированных территорий - и это оборачивается трагедиями", - написала И.Геращенко на своей странице в Фейсбуке в среду.

Они также обсудили работу гуманитарной подгруппы в Минске, координацию действий в диалоге с международными гуманитарными организациями, например, Международным комитетом Красного Креста, для решения вопросов передачи писем и посылок заложникам, помощи украинцам на оккупированных территориях.

По словам И.Геращенко, В.Черныш рассказал об инициативах правительства для противодействия незаконной паспортизации документами РФ граждан Украины на оккупированных территориях.

Теги: #разминирование #донбасс
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