Парубий пообщался с прокурором САП об уголовном деле, открытом по заявлению экс-сотрудника аппарата Рады

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий по собственной инициативе посетил Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) в связи с открытым уголовным производством по заявлению бывшего сотрудника аппарата украинского парламента, сообщил пресс-секретарь спикера Андрей Ковалев.

"Председатель Верховной Рады сегодня безотлагательно инициировал проведение допроса по этому уголовному производству и прибыл на встречу к прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который ведет это дело", - написал пресс-секретарь в среду на своей странице в соцсети Facebook.

"Во время допроса выяснилось, что дело открыто по заявлению бывшего сотрудника аппарата Верховной Рады Украины и оно никак не касается председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия", - заверил он.

Как пояснил А.Ковалев, уволенный сотрудник аппарата в своем заявлении утверждает, что в 2002 году было незаконно создано подразделение аппарата. При этом пресс-секретарь А.Парубия не уточнил, о каком именно подразделении идет речь.

"Андрей Парубий не имеет отношения к созданию каких-либо подразделений Верховной Рады Украины, в том числе в 2002 году", - написал А.Ковалев.

В связи с этим уголовным производством он усматривает информационную атаку на А.Парубия. "Предполагаю, что не согласный со своим увольнением сотрудник аппарата Верховной Рады Украины решил привлечь внимание к своему увольнению. С этой целью, очевидно, кто-то посоветовал ему инициировать фейковое уголовное дело против Парубия", - написал пресс-секретарь спикера.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), во исполнение определения следственного судьи Соломенского райсуда Киева, начало уголовное производство по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств А.Парубием.

"10 апреля 2019 года уполномоченное лицо Национального бюро во исполнение определения следственного судьи Соломенского суда Киева от 02 апреля 2019 в деле внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о признаках преступлений, предусмотренных ч.1 ст.364, ч.1 ст.210 Уголовного кодекса Украины", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НАБУ, говоря об уголовном производстве относительно возможного нецелевого использования бюджетных средств А.Парубием.

Ранее Соломенский райсуд обязал НАБУ внести в Единый реестр досудебного расследования сведения о возможном нецелевом использовании бюджетных средств и злоупотреблении властью или служебным положением председателем Верховной Рады А.Парубием.

Согласно информации Единого реестра судебных решений, такое определение Соломенский суд вынес 2 апреля и дал НАБУ 24 часа на его исполнение с момента получения копии определения.