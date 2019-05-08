В Одессе неизвестные ночью подожгли цветы и таблички в память о трагедии 2 мая

Неизвестные повредили цветы и таблички, установленные у Дома профсоюзов в Одессе в память о погибших 2 мая 2014 года, полиция проводит проверку, сообщает Приморский отдел полиции в г.Одессе.

"Сегодня ночью возле Дома профсоюзов неустановленные лица подожгли цветы и таблички в память о погибших во время событий 2 мая 2014 года. Сейчас сотрудники полиции предпринимаю меры по установлению обстоятельств происшествия и личностей правонарушителей", - сообщается на сайте Национальной полиции в Одесской области в среду.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.