События

19:24 08.05.2019

В Одессе неизвестные ночью подожгли цветы и таблички в память о трагедии 2 мая

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В Одессе неизвестные ночью подожгли цветы и таблички в память о трагедии 2 мая

Неизвестные повредили цветы и таблички, установленные у Дома профсоюзов в Одессе в память о погибших 2 мая 2014 года, полиция проводит проверку, сообщает Приморский отдел полиции в г.Одессе.

"Сегодня ночью возле Дома профсоюзов неустановленные лица подожгли цветы и таблички в память о погибших во время событий 2 мая 2014 года. Сейчас сотрудники полиции предпринимаю меры по установлению обстоятельств происшествия и личностей правонарушителей", - сообщается на сайте Национальной полиции в Одесской области в среду.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #2_мая #полиция #одесса #хулиганство
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