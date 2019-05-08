На Донбассе с полуночи было пять обстрелов, погиб украинский военный

Один украинский военнослужащий погиб в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в среду с полуночи по состоянию на 18.00, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сводке.

Боевики нарушили режим прекращения огня с начала суток пять раз, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Все обстрелы пришлись на район ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" в Донецкой области.

Боевики обстреляли позиции Объединенных сил у г.Марьинка из гранатометов различных систем, дважды - у с.Павлополь Волновахского района из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, возле у с.Лебединское Волновахского района - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, у пос.Опытное Ясиноватского района - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщалось, боевики дважды обстреляли позиции ООС еще по состоянию на 7.00 среды, тогда же погиб военнослужащий.