События

18:40 08.05.2019

На Донбассе с полуночи было пять обстрелов, погиб украинский военный

1 мин читать
На Донбассе с полуночи было пять обстрелов, погиб украинский военный

Один украинский военнослужащий погиб в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в среду с полуночи по состоянию на 18.00, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сводке.

Боевики нарушили режим прекращения огня с начала суток пять раз, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Все обстрелы пришлись на район ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" в Донецкой области.

Боевики обстреляли позиции Объединенных сил у г.Марьинка из гранатометов различных систем, дважды - у с.Павлополь Волновахского района из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, возле у с.Лебединское Волновахского района - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, у пос.Опытное Ясиноватского района - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщалось, боевики дважды обстреляли позиции ООС еще по состоянию на 7.00 среды, тогда же погиб военнослужащий.

Теги: #оос #россия #украина #донбасс #обстрел
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:04 08.05.2019
Выполнение минских соглашений российской и украинской сторонами приведет к миру на Донбассе, верит Волкер

Выполнение минских соглашений российской и украинской сторонами приведет к миру на Донбассе, верит Волкер

18:57 08.05.2019
Самым прибыльным украинским банком в I кв. стал ПриватБанк

Самым прибыльным украинским банком в I кв. стал ПриватБанк

18:51 08.05.2019
На инаугурацию Зеленского из США прибудет делегация высокого уровня

На инаугурацию Зеленского из США прибудет делегация высокого уровня

18:33 08.05.2019
Порошенко на встрече с Фриланд призвал Канаду поддержать усиление санкций против РФ в ответ на "паспортные" указы

Порошенко на встрече с Фриланд призвал Канаду поддержать усиление санкций против РФ в ответ на "паспортные" указы

18:06 08.05.2019
ДТП с белорусскими туристами: арестованы водитель грузовика и руководитель рафтиниговой организации

ДТП с белорусскими туристами: арестованы водитель грузовика и руководитель рафтиниговой организации

18:06 08.05.2019
В Стокгольме сообщают о высылке из РФ двух шведских дипломатов

В Стокгольме сообщают о высылке из РФ двух шведских дипломатов

18:00 08.05.2019
Заседание в деле нацгвардейца Маркива в итальянском суде пройдет 17 мая

Заседание в деле нацгвардейца Маркива в итальянском суде пройдет 17 мая

17:49 08.05.2019
В Украине 1 тыс. детей заболело злокачественными новообразованиями в 2017г

В Украине 1 тыс. детей заболело злокачественными новообразованиями в 2017г

17:29 08.05.2019
Климкин посетит Брюссель 13-14 мая

Климкин посетит Брюссель 13-14 мая

17:08 08.05.2019
Под Киевом перезахоронили останки 24 бойцов, павших в годы Второй мировой войны

Под Киевом перезахоронили останки 24 бойцов, павших в годы Второй мировой войны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: мы чтим и преклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны

Получившие российские паспорта украинцы из ОРДЛО не смогут получить пенсии и соцвыплаты

Боевики на Донбассе в среду в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня

Зеленский и Фриланд обсудили планы по борьбе с коррупцией в Украине и поиск мирного урегулирования конфликта на Донбассе

Правительство назначило замглавы Минфина Верланова главой Государственной налоговой службы

ПОСЛЕДНЕЕ

Самолет бангладешских авиалиний потерпел крушение в аэропорту Мьянмы

Google представила новую версию умного дисплея для дома

Зеленский: мы чтим и преклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны

Украинские журналисты должны работать без страха нападений или запугиваний

Disney обнародовала график выхода фильмов до 2027г

Кабмин уточнил нормы порядка заключения офсетных договоров с учетом нового закона о закупках оборонного импорта

Во Львове почтили память погибших во Второй мировой войне

Кабмин продлил срок реализации программы повышения безопасности АЭС Украины до конца 2023г

Кабмин одобрил унификацию внесения данных в госреестр лексредств

Государственная налоговая служба заработает ориентировочно в июле

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА