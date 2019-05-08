События

17:08 08.05.2019

Под Киевом перезахоронили останки 24 бойцов, павших в годы Второй мировой войны

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Под Киевом перезахоронили останки 24 бойцов, павших в годы Второй мировой войны

Церемония перезахоронения останков солдат советской армии, павших в годы Второй мировой войны, состоялась в среду в селе Гатное (Киево-Святошинский район Киевской области) при участии одного из основателей "Оппозиционной платформы – За жизнь", народного депутата Юрия Бойко.

"Сегодня были захоронены останки 24 бойцов, трое из них были опознаны. Традиционно участие в митинге-реквиеме принял основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко, который является почетным президентом отряда "Днепр-Украина", занимающегося поиском останков погибших воинов", - говорится в сообщении на сайте "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Ю.Бойко обратился к присутствующим на мероприятии: "Сегодня здесь с нами 51 участник Великой Отечественной. … Дай Бог им здоровья, чтобы они подольше были с нами. И наш долг сделать для них этот день праздником".

Командир поискового отряда "Днепр-Украина" Сергей Распашнюк рассказал, что за 15 лет удалось найти останки 1125 воинов, из них опознано 170. "Перезахоронения проводились здесь, в Гатном, и еще в шести населенных пунктах Украины", - отметил он.

Теги: #киев #бойко #украина #останки
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