Под Киевом перезахоронили останки 24 бойцов, павших в годы Второй мировой войны

Церемония перезахоронения останков солдат советской армии, павших в годы Второй мировой войны, состоялась в среду в селе Гатное (Киево-Святошинский район Киевской области) при участии одного из основателей "Оппозиционной платформы – За жизнь", народного депутата Юрия Бойко.

"Сегодня были захоронены останки 24 бойцов, трое из них были опознаны. Традиционно участие в митинге-реквиеме принял основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко, который является почетным президентом отряда "Днепр-Украина", занимающегося поиском останков погибших воинов", - говорится в сообщении на сайте "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Ю.Бойко обратился к присутствующим на мероприятии: "Сегодня здесь с нами 51 участник Великой Отечественной. … Дай Бог им здоровья, чтобы они подольше были с нами. И наш долг сделать для них этот день праздником".

Командир поискового отряда "Днепр-Украина" Сергей Распашнюк рассказал, что за 15 лет удалось найти останки 1125 воинов, из них опознано 170. "Перезахоронения проводились здесь, в Гатном, и еще в шести населенных пунктах Украины", - отметил он.