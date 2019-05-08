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16:57 08.05.2019

Зеленский: мы чтим и преклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны

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Зеленский: мы чтим и преклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в День памяти и примирения 8 мая в Украине чтят и преклоняются перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны.

На своей странице в Facebook в среду он опубликовал фотографию вместе с награжденным многочисленными орденами и медалями участником Второй мировой войны, капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР Иваном Залужным (который потерял единственного внука Ивана Гутника-Залужного во время войны на Донбассе) и Прасковьей Зеленчук-Потяк, которая в 13 лет стала связной в УПА, передавала информацию и провиант.

На этой фотографии ветераны пожимают друг другу руки в присутствии В.Зеленского.

Новоизбранный президент подчеркнул, что в Украине чтят каждого, кто отдал свою жизнь ради мира. "Мира, в котором сегодня так нуждается Украина. Мира, залогом которого станет единство всех украинцев. Для того чтобы в будущем нас объединяли только победы", - отметил В.Зеленский.

Теги: #9_мая #зеленский #украина #день_памяти
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