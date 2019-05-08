Украинские журналисты должны работать без страха нападений или запугиваний

Посольство США в Украине напоминает украинским властям об ответственности за обеспечение безопасной среды для независимых СМИ.

"Украинские журналисты должны иметь возможность работать без страха, что на них нападут, будут преследовать или запугивать. Украинские органы власти несут большую ответственность по обеспечению благоприятной и безопасной среды для независимых СМИ", - сказано в сообщении американского посольства в микроблоге Твиттер в среду.

Как сообщалось, 4 мая около 9:00 утра в Черкассах избили местного журналиста Вадима Комарова, его с тяжелыми телесными повреждениями доставили в больницу. Полиция открыла уголовное производство, личность нападавшего устанавливается.

5 мая около 22:00 на летней террасе заведения "Портер Паб" на Оболони в Киеве во время конфликта с компанией молодых людей 45-летний киевлянин открыл стрельбу и ранил журналиста, который получил открытый обломочный огнестрельный перелом кости правой стопы. Стрелявшему мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью, совершенное с применением огнестрельного оружия).