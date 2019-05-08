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15:57 08.05.2019

Disney обнародовала график выхода фильмов до 2027г

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Disney обнародовала график выхода фильмов до 2027г

Американская Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, представила обновленный график премьер фильмов вплоть до 2027 года с учетом приобретения части активов 21st Century Fox на сумму $71,3 млрд.

В список вошли фильмы, права на которые ранее принадлежали 21st Century Fox, в том числе "Аватар 2", релиз которого запланирован на 2021 год, а также новый, пока не названный фильм франшизы "Kingsman" и хоррор "Новые мутанты" из киносерии "Люди Икс", которые появятся в кинотеатрах в 2020 году.

"Аватар", вышедший на экраны в 2009 году, является самым кассовым фильмом в истории - он заработал $2,79 млрд в мировом прокате. Согласно графику, Disney планирует выпустить еще четыре фильма этой франшизы в период с 2021 по 2027 год.

Кроме того, с 2022 по 2026 годы ожидается выход трех новых фильмов киносаги "Звездные войны". Disney в 2012 году приобрела компанию Lucasfilm за $4 млрд, получив права на съемки продолжений "Звездных войн". Изначально компания поставила перед собой цель выпускать по одному новому фильму серии ежегодно.

В графике на следующий год значится релиз двух неназванных фильмов, основанных на комиксах Marvel. Три фильма франшизы увидят свет в 2021 году, еще три - в 2022 году.

Теги: #сша #график #фильмы #disney
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