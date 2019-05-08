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14:28 08.05.2019

Во Львове почтили память погибших во Второй мировой войне

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Память погибших во Второй мировой войне почтили в среду представители общественности, властей Львовской области и дипломатического корпуса во Львове.

Участники мероприятий возложили цветы к памятному кресту на месте бывшего концентрационного лагеря "Шталаг-328", в котором во время Второй мировой войны погибли около 140 тыс. военнопленных украинцев, русских, евреев, французов, итальянцев и бельгийцев.

"Сегодня в первую очередь мы чтим память всех украинцев, которые с оружием в руках полегли на поле битвы во время войны", - сказал глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка во время церемонии.

После возложения цветов на месте концлагеря священники различных конфессий отслужили панихиду по убитым и погибшим.

В среду, 8 мая, в Украине отмечают День памяти и примирения.

Теги: #львов #украина #вов
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