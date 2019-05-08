Во Львове почтили память погибших во Второй мировой войне

Память погибших во Второй мировой войне почтили в среду представители общественности, властей Львовской области и дипломатического корпуса во Львове.

Участники мероприятий возложили цветы к памятному кресту на месте бывшего концентрационного лагеря "Шталаг-328", в котором во время Второй мировой войны погибли около 140 тыс. военнопленных украинцев, русских, евреев, французов, итальянцев и бельгийцев.

"Сегодня в первую очередь мы чтим память всех украинцев, которые с оружием в руках полегли на поле битвы во время войны", - сказал глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка во время церемонии.

После возложения цветов на месте концлагеря священники различных конфессий отслужили панихиду по убитым и погибшим.

В среду, 8 мая, в Украине отмечают День памяти и примирения.