Кабмин одобрил унификацию внесения данных в госреестр лексредств

Кабинет министров одобрил унификацию внесения данных о лекарственных средствах в соответствующий госреестр в соответствии с национальными стандартами, гармонизированными с международными стандартами ISO.

Соответствующий проект постановления Кабмин одобрил на заседании в среду.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, изменения позволят обеспечить интеграцию и согласованную работу разных электронно-информационных систем с госреестром, а также будут содействовать приближение нормативно-правовых актов Украины к практике ЕС.

По состоянию на 8 мая 2019 года в Госреестр лекарственных средств внесено 13295 лекарственных средств, в том числе 4063 отечественного и 9232 – иностранного производства.