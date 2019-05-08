Государственная налоговая служба заработает ориентировочно в июле, сообщил новоназначенный глава ГНС Сергей Верланов.

"Мы ориентируемся на июнь - потенциально 1 июля", - сказал С.Верланов журналистам после заседания Кабмина в среду.

Как сообщило Министерство финансов, С.Верланов назначен на должность главы ГНС на пять лет с месячным испытательным сроком.

"Первое мое задание - регистрация нового юридического лица. Затем - переведение как минимум 30% кадрового состава в новую службу. Затем Кабмин принимает распоряжение - и тогда функционал ГФС будет передан от ГФС в ГНС", - добавил он.

С.Верланов уточнил, что Кабмин своим распоряжением в среду уволил его с должности заместителя министра финансов.

Отвечая на вопросы журналистов, он также выразил надежду, что в течение ближайших нескольких недель Окружной административный суд Киева разблокирует конкурс на должность руководителя Государственной таможенной службы.

До назначения главы таможни, нынешний и.о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов будет выполнять эту функцию, пояснил он.