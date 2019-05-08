События

13:47 08.05.2019

Пьяный россиянин устроил в "Жулянах" дебош из-за отказа впустить его в Украину и был задержан

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Пьяный россиянин устроил в "Жулянах" дебош из-за отказа впустить его в Украину и был задержан

Гражданина России 1980 года, который не смог указать цели своей поездки в Украину, не пропустили на территорию страны пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта сегодня ночью в пункте пропуска "Жуляны" (Киев), сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"В ответ россиянин начал агрессивно вести себя и выкрикивать оскорбления в отношении государства и сотрудников Госпогранслужбы Украины. На требование пограничников успокоиться и отойти на два шага назад, мужчина, который по внешним признакам был пьян, не отреагировал и продолжал агрессивно вести себя, а также совершил провокационные действия в в виде попытки дальнейшего нападения на пограничный наряд", - говорится в обнародованном в среду днем сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что данное лицо было предупреждено о применении спецсредств и задержано пограничниками. Также за злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащего на правонарушителя составлен протокол по ст. 185-10 (влечет наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок до 15 суток).

"Россиянину запрещен въезд на территорию Украины на три года. После завершения всех процессуальных действий россиянин будет принудительно выдворен в Россию", - рассказали в пресс-службе.

Теги: #госпогранслужба #россия #украина #жуляны
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