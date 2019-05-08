Получившие российские паспорта украинцы из ОРДЛО не смогут получить пенсии и соцвыплаты

Граждане Украины, проживающие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и получившие паспорта Российской Федерации, не смогут получить социальные выплаты и пенсии, заявляет министр Украины по делам ветеранов Ирина Фриз.

"Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - написала И.Фриз на своей странице в соцсети Facebook в среду.