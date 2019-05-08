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13:26 08.05.2019

В Украине в ближайшие сутки будет прохладно и продолжатся дожди

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В Украине в ближайшие сутки будет прохладно и продолжатся дожди

В Украине в ближайшие сутки 9 мая погоду в большинстве областей, кроме северо-запада, будут определять атмосферные фронты; прохладный воздух охватит почти всю территорию страны, сообщает Укргидрометцентр.

Лишь на востоке страны будет теплее, хотя и здесь дневная температура станет ниже, чем в предыдущие дни.

В Украине, кроме западных регионов, а также Винницкой, Житомирской и Киевской областей, ожидаются дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в восточной части страны ночью 10-15°, днем 19-22°; на остальной территории ночью 2-8° тепла (в западных областях на поверхности почвы и кое-где в воздухе заморозки 0-3°), днем 13-18° тепла.

В Киеве 9 мая без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 14-16°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 9 мая самая высокая температура днем была 28,5° в 1985 году, самая низкая ночью -1,6° в 1909 году.

В Украине 10 мая прогнозируются кратковременные дожди, грозы, лишь в восточных и большинстве южных областей будет без осадков. Ветер юго-западный, южный, 3-10 м/с.

Температура воздуха ночью 6-11°, днём 16-21°.

В Киеве10 мая кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-8 м/с. Температура ночью около 10°, днем 17-19°.

Теги: #погода #украина
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