Украина намерена договориться с Содружеством Доминики об отмене краткосрочных виз

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Содружества Доминики об отмене визовых требований на срок пребывания до 90 дней.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

На подписание соответствующего соглашения уполномочена посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко.

Положения проекта соглашения предусматривают, что граждане государств сторон соглашения въезжают, пребывают, пересекают территорию государства другой стороны без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней на протяжении 180 дне.

В то же время, предусмотрено, что если граждане государств-подписантов намерены въехать на срок более 90 дней, не зависимо от цели поездки, то они должны получить визу, которая оформляется без уплаты сбора, в дипломатическом представительстве или консульстве государства другой стороны перед въездом на ее территорию.