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12:54 08.05.2019

Более 1,2тыс. массовых мероприятий запланированы в Украине на 9 мая, порядок обеспечивать будут свыше 16тыс. правоохранителей

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Более 1,2тыс. массовых мероприятий запланированы в Украине на 9 мая, порядок обеспечивать будут свыше 16тыс. правоохранителей

В Украине в четверг пройдет более тысячи массовых мероприятий, приуроченных к 9 мая, обеспечивать правопорядок будут более 16 тысяч правоохранителей, сообщают в МВД страны и призывают граждан воздержаться от использования запрещённой символики и каких-либо противоправных действий.

Как рассказал в среду на брифинге в Киеве советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, все подразделения МВД переведены на усиленный вариант несения службы.

"Всего на 9 мая по Украине запланировано более 1200 мероприятий... к охране общественного порядка и несению службы... будет привлечено 16 тысяч 600 полицейских... планируется, что в массовых мероприятиях примут участие более 600 тысяч участников", -рассказал советник министра.

Он заверил, что МВД приложит все усилия для недопущения каких-либо провокаций и нарушений в ходе массовых мероприятий.

"Мы не дадим никаких шансов пророссийским или внутренним деструктивным силам в этот день осуществить те или иные провокации", - сказал З.Швиряк.

Он также добавил, что в эти дни отмечается "активизация страны-агрессора". "Это используется для того, чтобы подорвать нашу страну изнутри, осуществить те или иные дестабилизационные действия. Заверяем, - это не удастся сделать", - сказал З.Шкиряк.

Также советник министра напомнил о запрете использования символики коммунистического и нацистского режимов.

Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко в свою очередь уточнил, что за использование т.н. "георгиевской ленты" предусмотрена административная ответственность, а нацистской и коммунистической –уголовная.

В свою очередь спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало сообщил, что в Киевскую горадминистрацию поступило 5 заявок на проведение мероприятий, приуроченных к 9 мая. "В Киеве запланировано несколько шествий с возложением цветов, а также митинги. Большей частью, это мероприятия в центре столицы. Заявленное количество участников - более 10 тысяч человек. Общественную безопасность будут обеспечивать около 2 тысяч полицейских, группы документирования и взрывотехники", - отметил Я.Тракало.

Он также рассказал, что в центре столицы полиция будет проводить так называемые фильтрационные мероприятия: усиление проверок будет там, где ожидается наибольшее скопление людей - Арсенальная площадь, улица Мазепы, парк Вечной славы, Софийская и Европейская площади, Майдан Независимости, аллея Героев Небесной Сотни, улицы Михайловская и Трехсвятительская.

Также Я.Тракало обратил внимание водителей на то, что в связи с проведением массовых мероприятий будет перекрыто движение автотранспорта: улица Грушевского от Крепостного переулка до ст. метро "Арсенальная", улица Мазепы от станции метро Арсенальная до Площади славы, улица Лаврская от площади Славы до перекрестка улиц Лаврской и Цитадельной, аллея Героев Крут от Парковой аллеи до площади Славы.

Теги: #9_мая #украина #полиция #мероприятия
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